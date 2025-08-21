Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Pforzheim (ots)

Ein 32-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Schillerstraße in Mühlacker. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Der Fahrer setzte seinen Weg allerdings fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung konnte der 32-Jährige schließlich festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich Anzeichen auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Der Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell