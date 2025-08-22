PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Neuweiler (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstagnachmittag ist durch bislang unbekannte Täterschaft in die Grundschule in Neuweiler eingebrochen worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erlangten die unbekannter Täter im Laufe des Mittwoch- bis Donnerstagnachmittag über eine aufgebrochene Tür unbefugt Zutritt in das Gebäude. Dort durchwühlten die Täter mehrere Räumlichkeiten, hierunter auch das Lehrerzimmer. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

