Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Frieport

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 17.08.2025, in der Zeit von 17.00 Bis 19.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Frieport in Ascheberg, Davensberg einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einer rückwärtig gelegenen Terrassentür. Sie erlangten jedoch keinen Zugang und flüchteten.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell