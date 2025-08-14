PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße
Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 13.08.2025, in der Zeit von 13.35 Uhr bis 15.20 Uhr, den auf dem Friedhofsparkplatz auf der Schulstraße in Havixbeck geparkten grauen VW Multivan eines 38-jährigen Sendeners und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 08:02

    POL-COE: Dülmen, L551/ Verdacht einer Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Positiv auf Cannabiskonsum war der freiwillige Drogenvortest eines 48-jährigen polnischen Staatsbürgers. Gegen 14.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann am Mittwoch (13.08.25) an der Halterner Straße. Er musste mit zur Wache, wo ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten dem 48-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 07:53

    POL-COE: Dülmen, Buldern/ Weitere Fahrzeuge aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - In Buldern kam es zu weiteren Fahrzeug-Aufbrüchen. Betroffen sind die Straßen Buldergeist, Alte Kirchstraße und Heifoer. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten die Täter Bargeld, aus dem Dritten wurde nichts entwendet. Wie bei den anderen Taten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6096260) steht nicht fest, wie diese geöffnet wurden. Die Tatzeiten liegen zwischen 13 Uhr am Dienstag (12.08.25) und ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:21

    POL-COE: Nottuln, Horst/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben versucht, in ein Haus in der Bauerschaft Horst einzubrechen. Gegen 23 Uhr bemerkte eine Zeugin am Dienstag (12.08.25) zwei Personen an der Tür. Als sie auf sich aufmerksam machte, flüchteten diese in einem Auto in Richtung Dillweg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren