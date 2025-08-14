Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße

Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 13.08.2025, in der Zeit von 13.35 Uhr bis 15.20 Uhr, den auf dem Friedhofsparkplatz auf der Schulstraße in Havixbeck geparkten grauen VW Multivan eines 38-jährigen Sendeners und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell