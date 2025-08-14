POL-COE: Dülmen, L551/ Verdacht einer Drogenfahrt
Coesfeld (ots)
Positiv auf Cannabiskonsum war der freiwillige Drogenvortest eines 48-jährigen polnischen Staatsbürgers. Gegen 14.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann am Mittwoch (13.08.25) an der Halterner Straße. Er musste mit zur Wache, wo ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten dem 48-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.
