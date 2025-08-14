Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern/ Weitere Anzeige nach Autoaufbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Alten Kirchstraße in Buldern ein Auto aufgebrochen. Wie in den bereits gemeldeten Fällen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6096260) (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6096475) ist auch hier nicht bekannt, wie es gelang, das Auto zu öffnen. Gestohlen wurde nach jetzigem Stand nichts. Die Tatzeit liegt zwischen 10 Uhr am Dienstag (12.08.25) und 22 Uhr am Mittwoch (13.08.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

