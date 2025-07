Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Recklinghausen: Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Datteln:

An der Walter-Sauer-Straße wurde in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufspavillon. Nach ersten Angaben wurde nichts gestohlen. Der Alarm hatte gegen 2.05 Uhr ausgelöst. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Recklinghausen:

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag wurde in eine Schule am Beisinger Weg eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Durchwühlt wurde augenscheinlich nichts. Die Täter flüchteten über ein anderes Fenster, das von innen geöffnet wurde. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell