Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Neuer "Schutzraum" im PP Recklinghausen

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Gladbecker Pfarrer ist neuer evangelischer Polizeiseelsorger

Kreis Recklinghausen/Bottrop - Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen begrüßte den neuen Polizeiseelsorger Markus Wippermann am Dienstag, 8. Juli, im Präsidium. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus Wippermann eine gute Verstärkung für das Team der Polizeiseelsorge bekommen", so die Behördenleiterin. "Als Notfallseelsorger hat er bereits Einblicke in den ein oder anderen Bereich der Polizei bekommen und weiß was auf ihn zukommen kann." Sie dankte auch der Evangelischen Kirche von Westfalen, die schnell eine Nachfolgeregelung für den erst kürzlichst verabschiedeten Pfarrer Burkhard Müller getroffen hat. Markus Wippermann (44) freut sich auf die neue Aufgabe: "Seelsorge ist meine Berufung und besonders in Notfällen herrscht eine starke Belastung - eben nicht nur für Opfer, sondern auch für Einsatzkräfte. Die Aufgabe, Schutzraum für Schutzleute zu sein, gehe ich mit Respekt, großem Interesse und hoher Motivation an."

Markus Wippermann ist im Nebenamt Polizeiseelsorger. Künftig verantwortet er gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Gregor Coerdt den Unterricht in Berufsethik, begleitet Kolleginnen und Kollegen nach schwierigen Einsätzen und steht zur Verfügung für Orientierungsgespräche in beruflichen oder privaten Fragen. Die Polizeiseelsorge versteht sich als "Schutzraum für Schutzleute" und ist nicht in der behördlichen Hierarchie eingegliedert.

Der 44-jährige evangelische Pfarrer stammt gebürtig aus Dortmund und lebt seit 2022 in Gladbeck, wo er auch Gemeindepfarrer ist. Neben seinem Beruf beschäftigt er sich vor allem mit Reisen, Lesen, Familie und Freunden und engagiert sich zudem ehrenamtlich in der Notfallseelsorge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell