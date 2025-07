POL-RE: Recklinghausen: Polizei ist über 110 erreichbar!

Recklinghausen (ots) - Nach einem Einbruch an der Martin-Luther-Straße bittet die Polizei um Hinweise. In der Zeit von Montagabend (20:30 Uhr) bis Dienstagmorgen (07:00 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter eine Fluchttür auf und verschafften sich dadurch Zugang zum Kindergarten. In dem Objekt durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten gewaltsam eine Tür zu den Büroräumen. Die Täter konnten im Anschluss ...

mehr