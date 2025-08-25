Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Hotel - Zeugenaufruf

Pfalzgrafenweiler (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde in der Nacht auf Freitag in ein Hotel in Pfalzgrafenweiler eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Hotel. Im Inneren hatten es die Täter auf mehrere Tresore abgesehen. Der Wert des Diebesgutes wird bislang auf etwa 10.000EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-200 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

