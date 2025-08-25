Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Diebe brechen in Hotel ein - Zeugenaufruf

Freudenstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde sich durch bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich über ein Fenster unbefugt Zutritt in ein leer stehendes Hotel in der Lauterbadstraße in Freudenstadt verschafft. Im Inneren entwendeten die Täter zwei Gitarren sowie weiter Gegenstände, welche für Veranstaltungen genutzt werden. Ob ein Tatzusammenhang mit anderen Einbrüchen in Hotels in der Region besteht bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-310 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

