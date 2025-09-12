FW Alpen: Feuerwehr Alpen rettet Eichhörnchen aus Zwangslage
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Tier in Not
Datum: 11.09.2025
Uhrzeit: 20:52 Uhr
Einsatzort: Am Mühlenturm, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Am Abend kletterte ein Eichhörnchen am Mühlenturm eine Hausfassade hinauf und gelangte von dort aus in einen Dachvorsprung. Leider war es dort so eng, dass das Eichhörnchen steckenblieb. Ein besorgter Anwohner, der die verzweifelten Rufe des Eichhörnchens wahrnahm, alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die Einheit Alpen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen wurde mit dem Stichwort "Tier in Not" zur Einsatzstelle alarmiert. Mithilfe der Drehleiter konnten die Einsatzkräfte das Eichhörnchen erreichen und sich ein Bild von der Zwangslage machen. Da es nicht möglich war, das Eichhörnchen aus seiner misslichen Lage zu befreien, mussten die Feuerwehrleute vorsichtig einen Teil der Dachvertäfelung entfernen. Danach gelang es, das Eichhörnchen zu packen und vorsichtig nach unten zu bringen. Es war zwar sichtlich erschöpft, aber sonst unverletzt, sodass es schlussendlich in die Natur entlassen werden konnte.
