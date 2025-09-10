Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3Y

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 09.09.2025

Uhrzeit: 15:55 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen, Einheit Veen

Vor Ort war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Entgegen der ersten Meldung, wonach eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte, bestätigte sich dies glücklicherweise nicht. Aus diesem Grund konnten die Einheiten Menzelen und Veen den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen und zu ihren Standorten zurückkehren. Die Einheit Alpen sperrte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Zwei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell