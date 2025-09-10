PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

FW Alpen: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3Y

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 09.09.2025

Uhrzeit: 15:55 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen, Einheit Veen

Vor Ort war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Entgegen der ersten Meldung, wonach eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte, bestätigte sich dies glücklicherweise nicht. Aus diesem Grund konnten die Einheiten Menzelen und Veen den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen und zu ihren Standorten zurückkehren. Die Einheit Alpen sperrte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Zwei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 21:02

    FW Alpen: In eigener Sache - oder auch nicht...?!

    Alpen (ots) - Jedes Jahr werden wir zu Heckenbränden alarmiert. In vielen Fällen treffen wir auf eine Situation, in der Menschen eigentlich "nur" Unkraut flämmen wollten. Häufig gerät dabei die angrenzende Vegetation in Brand. In der Folge hüllt sich die gesamte Nachbarschaft in Rauch, was letztlich die erste Gefahr für uns Menschen darstellt. Weiterhin greifen die Flammen in der Regel schnell um sich und weitere ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 21:06

    FW Alpen: Zwei Einsätze am Donnerstagmorgen

    Alpen (ots) - Gegen 08:30 Uhr wurden alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf dem Gelände eines Industriebetriebes an der Bruckstraße in Alpen alarmiert. Der betroffene Bereich wurde begangen und mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei gab es keine weitere Feststellungen. Keine zwei Stunden später wurden die Einheiten Menzelen und Alpen zu einem Heckenbrand alarmiert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren