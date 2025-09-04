Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Zwei Einsätze am Donnerstagmorgen

Alpen (ots)

Gegen 08:30 Uhr wurden alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf dem Gelände eines Industriebetriebes an der Bruckstraße in Alpen alarmiert. Der betroffene Bereich wurde begangen und mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei gab es keine weitere Feststellungen. Keine zwei Stunden später wurden die Einheiten Menzelen und Alpen zu einem Heckenbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Hecke in Vollbrand. Die Flammen drohten auf weitere Vegetation, sowie die benachbarte Wohnbebauung überzugreifen. Die Einsatzkräfte stellten eine Riegelstellung zum Nachbargebäude her und begannen umgehend mit der Brandbekämpfung an der Hecke. Hierbei wurden zwei C-Rohre vorgenommen. Abschließend wurde die Einsatzstelle an der Meesenbergstraße mittels Wärmebildkamera ausführlich kontrolliert. Hierbei konnten keine weiteren Glutnester ausgemacht werden. Für die Feuerwehr Alpen endete nach diesem Einsatz ein ereignisreicher Vormittag.

