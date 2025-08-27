Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verrauchter Dorfkern durch Heckenbrand

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand

Datum: 27.08.2025

Uhrzeit: 17:40 Uhr

Einsatzort: Dorfstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Um 17:40 Uhr wurden die Einheiten Alpen und Veen mit dem Stichwort "Brand 2 - Grasbrand" zur Dorfstraße in den Ortsteil Veen gerufen. Bereits auf der Anfahrt war in einigen Teilen des Dorfes starker Rauch wahrnehmbar.

Vor Ort brannte eine Hecke an einer Hausfassade. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz ging mittels C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Des Weiteren wurde die angrenzende Wohnung kontrolliert. Das stark verrauchte Dachgeschoss wurde quergelüftet und mit der Wärmebildkamera auf vorhandene Glutnester abgesucht. Parallel dazu wurde die Dachhaut von außen mit der in Stellung gebrachten Drehleiter und einem Trupp ebenfalls ohne weitere Festellungen kontrolliert. Ein Anwohner hatte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig erste Löschmaßnahmen durchgeführt und dabei wohl auch Rauch eingeatmet. Dieser wurde daraufhin einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Nach etwa 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

