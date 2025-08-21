PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: BMA-Alarm

FW Alpen: BMA-Alarm
Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA2

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 20.08.2025

Uhrzeit: 14:20 Uhr

Einsatzort: Fürst-Bentheim Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheit Alpen alarmiert wurde. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

