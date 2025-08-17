Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Feuerwehr Grevenbroich unterstützt bei Pkw Brand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: PKW-/Motorradbrand

Datum: 16.08.2025

Uhrzeit: 16:56 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Krefeld wurde der Kreisleitstelle ein Pkw Brand gemeldet. Daraufhin wurden die beiden Einheiten aus Alpen und Veen um 16:56 Uhr alarmiert.

Zur selben Zeit befuhren zwölf Kameraden der Feuerwehr Grevenbroich mit drei Fahrzeugen diesen Autobahnabschnitt. Sie sahen den Entstehungsbrand, hielten daraufhin an und sperrten zunächst den Gefahrenbereich ab. Danach löschten sie den Brand mit einem C-Rohr ab.

Die Feuerwehr Alpen übernahm dann die Einsatzstelle, klemmte die Fahrzeugbatterie ab und führte eine Abschlusskontrolle mit der Wärmebildkamera durch. Des Weiteren wurden ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell