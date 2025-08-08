PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur

FW Alpen: Ölspur
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 07.08.2025

Uhrzeit: 19:01 Uhr

Einsatzort: Cugerner-Weg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Durch einen technischen Defekt an einem Fahrzeug sind Betriebsmittel ausgelaufen. Die Ölspur wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren