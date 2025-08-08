FW Alpen: Ölspur
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN1
Meldebild: Ölspur
Datum: 07.08.2025
Uhrzeit: 19:01 Uhr
Einsatzort: Cugerner-Weg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Durch einen technischen Defekt an einem Fahrzeug sind Betriebsmittel ausgelaufen. Die Ölspur wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell