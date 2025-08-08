Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 07.08.2025

Uhrzeit: 19:01 Uhr

Einsatzort: Cugerner-Weg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Durch einen technischen Defekt an einem Fahrzeug sind Betriebsmittel ausgelaufen. Die Ölspur wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell