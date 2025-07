Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München (18. - 20.Juli 2025)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Freitag, 18. Juli 2025, 14.23 Uhr

Stadtgebiet

Freitag, 18.7.2025 - Ringelnatter in Not

Ort: Nymphenburg, Maria-Ward-Straße / 14.23 Uhr

Am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr München zu einer Tierrettung in die Maria-Ward-Straße gerufen worden. Eine Ringelnatter hatte sich in einem Gebäude verirrt und sorgte für Aufsehen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Kleinalarmfahrzeug an. Trotz der vorbildlichen Maßnahmen des Hausmeisters, der den betroffenen Raum nach Sichtung der Schlange umgehend verschlossen hatte, blieb das Tier zunächst unauffindbar. Erst nach intensiver Suche entdeckten die Einsatzkräfte die Schlange schließlich in einem verschlossenen Sicherungskasten, wo sie sich in der Nähe eines Feuermelders verkrochen hatte - genau an einer für die Feuerwehr markierten Stelle.

Die Ringelnatter konnte dort behutsam eingefangen und anschließend in ein geeigneteres Habitat entlassen werden.

Sonntag, 20.7.2025 - eCall meldet Verkehrsunfall

Ort: Isarvorstadt, Baldeplatz / 20.37 Uhr

Am Sonntagabend kam es am Baldeplatz in München zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein weißer Renault überschlug sich aus bislang ungeklärter Ursache und blieb auf dem Dach liegen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Fahrer- und Beifahrertüren des Fahrzeugs bereits geöffnet, der Fahrer hatte das Auto selbstständig verlassen. Neben dem Renault wurden auch ein Motorroller sowie ein weiteres Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und sperrte den Bereich für den fließenden Verkehr.

Der Fahrer des überschlagenen Fahrzeugs wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Für die medizinische Betreuung der Beifahrerin, des Fahrers des zweiten beteiligten Fahrzeugs sowie eines Ersthelfers wurde ein weiterer Rettungswagen nachgefordert. Diese drei Personen blieben unverletzt und konnten nach einer kurzen Untersuchung vor Ort entlassen werden.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell