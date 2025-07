Feuerwehr München

FW-M: Tragischer Trambahnunfall (Berg am Laim)

München (ots)

Donnerstag, 17. Juli 2025, 20.05 Uhr

Kreillerstraße

Am Donnerstagabend hat sich ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn in der Kreillerstraße ereignet. Zwei Kinder wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

Kurz nach 20.00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf ein: Zwei Kinder waren frontal von einer Trambahn erfasst worden. Sofort wurden mehrere Rettungswagen sowie zwei Notärzte zur Unfallstelle entsandt.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild. Die beiden Kinder lagen schwer verletzt am Boden und mussten umgehend intensivmedizinisch versorgt werden. Nach der Erstversorgung erfolgte der schnelle Transport in Spezialkliniken. Eines der Kinder wurde in eine Münchner Klinik eingeliefert, für das zweite Kind wurde ein Hubschraubertransport in die Klinik nach Murnau organisiert.

Die Mutter, die den Unfall mit ansehen musste, sowie der Tramfahrer wurden noch vor Ort vom Kriseninterventionsteam (KIT München) psychologisch betreut.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Im Bereich der Unfallstelle kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell