FW Alpen: Äste stürzten auf Stromleitung

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B1

Meldebild: Gelöschtes Feuer

Datum: 19.07.2025

Uhrzeit: 22:27 Uhr

Einsatzort: Drosselweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Vor Ort war mehrere dicke Äste auf eine Stromleitung sowie einen Masten gefallen. In der Folge meldeten Anwohner einen entsprechenden Funkenflug und ein Feuer am betroffenen Masten. Auch der Strom fiel im Ortsteil Menzelen zu dieser Zeit kurzzeitig aus. Gemeinsam mit dem zuständigen Energieversorger sorgten die Einsatzkräfte für die Entfernung der Äste und unterstützten bei der Instandsetzung mit der Drehleiter. Entgegen der Erstmeldung befand sich die Einsatzstelle an der Alten Poststraße und nicht auf dem Drosselweg.

