FW Alpen: Feuer auf dem Veener Sportplatz

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: Zimmerbrand

Datum: 16.07.2025

Uhrzeit: 04:32 Uhr

Einsatzort: Halfmannsweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Ein Anrufer meldete der Kreisleitstelle in Wesel einen Feuerschein am Veener Sportplatzheim. Daraufhin wurden die Einheiten aus Alpen und Veen in der Nacht um 04:32 Uhr mit dem Stichwort "Brand 3 - Zimmerbrand - Sportplatz Vereinsheim" alarmiert.

Vor Ort brannte jedoch ein Baumstamm, welcher als Stehtisch diente. Dieser wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem Schnellangriffsrohr abgelöscht und mit der Wärmebildkamera abschließend kontrolliert.

Die Einheit Alpen konnte daraufhin ihre Anfahrt abbrechen und wieder einrücken.

