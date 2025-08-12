Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Feuer Grillhütte Sankt Johann

Sankt Johann (ots)

Im Zeitraum vom 08.07. - 29.07.2025 kam es an der im Wald gelegenen Grillhütte "Im Fleischtal" (Verlängerung Buhrweg) in Sankt Johann zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Ein Rettungspunktschild, sowie der Baum, an dem das Schild angebracht war, wurden hierbei beschädigt. Vor Ort konnten Reste von verkohlten Spraydosen aufgefunden werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren bei der Polizei Mayen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen und Beobachtungen zum geschilderten Sachverhalt an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651-8010, zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell