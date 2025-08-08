Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle auf der Panoramastraße

Cochem (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Cochem eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 259 im Bereich der Panoramastraße durchgeführt. Der vorgenannte Bereich wird durch die Polizei, insbesondere hinsichtlich Geschwindigkeitsverstößen, immer wieder überwacht, da es in den vergangenen Jahren zum Teil zu schweren Verkehrsunfällen kam.

Für zweirädrige Kraftfahrzeuge gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, für alle weiteren Fahrzeuge liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 70 km/h. Am heutigen Mittag wurden mehrere PKW sowie Motorräder mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt, wobei ein Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h gemessen wurde. Die hier kontrollierten Personen erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell