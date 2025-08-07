POL-PDMY: PKW Brand auf der B262

Lieg (ots) - Am Montag, 04.08.2025, um 9:45 Uhr kam es in der Kirchstraße in Lieg zu einem Verkehrsunfall. Dabei musste eine Pkw-Fahrer laut seiner Aussage einem etwa 8-jährigen Kind auf einem Fahrrad ausweichen, welches ihm entgegen und ins Straucheln kam. Das Kind soll von einer erwachsenen, weiblichen Person begleitet worden sein. Der Pkw-Fahrer streifte bei dem Ausweichmanöver eine Bruchsteinwand. Dabei entstand ...

mehr