Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lieg (ots)

Am Montag, 04.08.2025, um 9:45 Uhr kam es in der Kirchstraße in Lieg zu einem Verkehrsunfall. Dabei musste eine Pkw-Fahrer laut seiner Aussage einem etwa 8-jährigen Kind auf einem Fahrrad ausweichen, welches ihm entgegen und ins Straucheln kam. Das Kind soll von einer erwachsenen, weiblichen Person begleitet worden sein. Der Pkw-Fahrer streifte bei dem Ausweichmanöver eine Bruchsteinwand. Dabei entstand Sachschaden. Hat jemand den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Kind machen? Hinweise an die Polizei Cochem.

