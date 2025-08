Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Die Polizei zieht Bilanz zum 52. Belmont Oldtimer Grandprix am Nürburgring

Nürburg (ots)

Vom 01. bis 03.08.2025 fand der 52. Belmond Oldtimer Grandprix am Nürburgring bei durchwachsener Wetterlage statt. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung an allen drei Tagen sehr friedlich. Es kam in dem Zusammenhang zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und dreimal zum Diebstahl von Oldtimer Porschefahrzeugen am Nürburgring (Parkplatz B1), im Bereich Hohe Acht und Wershofen vor einem Hotel. Aus diesem Grund rät die Polizei ältere Fahrzeuge mit entsprechenden Diebstahlschutzmaßnahmen auszurüsten.

