LPI-GTH: Nicht versichert

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Eine 62-jährige Fahrerin eines Audi, eine 22-jährige Fahrerin eines Honda sowie eine 42-jährige Fahrerin eines Ford befuhren am frühen Abend des gestrigen Tages in genannter Reihenfolge die Eisenacher Straße. Die 62-Jährige beabsichtigte nach links in die Mosbacher Straße einzubiegen und musste verkehrsbedingt halten, die 22-Jährige tat ihr gleich. Die Ford-Fahrerin bemerkt die haltenden Fahrzeuge offenbar zu spät und fuhr auf ...

