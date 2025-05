LPI-GTH: Leblose Person aufgefunden - Nachtragsmeldung

Gotha (ots) - Infolge einer verbalen Streitigkeit wirkte ein bislang Unbekannter körperlich auf einen 18-Jährigen ein. Dieser wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der unbekannte Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Die Tat wurde gestern Abend, gegen 22.25 Uhr im Bereich des Parks verübt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0116627/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

