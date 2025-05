LPI-GTH: Zusammengeschoben

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Unbekannte beschädigten mehrere Reifen von zwei im Bereich einer Kleingartenanlage an der K25 sowie einem in der Straße "An der Ziegelleite" in Geraberg abgestellten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.800 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 06. Mai auf den 07. Mai. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0116331/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr