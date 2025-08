Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Porsche beschädigt bei Unfallflucht

Schloss Bürresheim (ots)

Am 02.08.2025 wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:35 Uhr auf dem Parkplatz von Schloss Bürresheim ein Porsche nicht unerheblich beschädigt. Während der Porsche auf dem Parkplatz stand, touchierte ein anders Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken diesen vorne rechts und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beim Unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen grauen Cadillac Escalade handeln. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Mayen erbeten.

