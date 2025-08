POL-PDMY: 14 Gullydeckel auf der K 26 entwendet

Nürburg (ots) - Vom 01. bis 03.08.2025 fand der 52. Belmond Oldtimer Grandprix am Nürburgring bei durchwachsener Wetterlage statt. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung an allen drei Tagen sehr friedlich. Es kam in dem Zusammenhang zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und dreimal zum Diebstahl von Oldtimer Porschefahrzeugen am Nürburgring (Parkplatz ...

mehr