POL-PDMY: Achtung Betrüger: vermeintliche Bankmitarbeiter

Mayen (ots)

Am 08.08.2025 kam es bereits zu zwei Vorfällen im Stadtgebiet Mayen, bei welchen sich die Täter telefonisch als Bankmitarbeiter ausgaben, um an deren EC-Karte und PIN zu gelangen. Während dem Telefonat klingelte ein Täter an der Haustür, um die EC-Karte entgegenzunehmen.

Die Polizei weist darauf hin, keine persönlichen Daten oder Zugangsdaten am Telefon preiszugeben und bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

