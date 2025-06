POL-BO: Nach Zusammenstoß mit Pkw: Kradfahrer (20) schwer verletzt

Bochum (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige sind am Donnerstag, 19. Juni, in eine Apotheke am Werner Hellweg 488 in Bochum eingebrochen. Laut Zeugenaussagen verschafften sich die Einbrecher gegen 0.50 Uhr Zugang zu der Apotheke, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Angaben zur Beute stehen aktuell noch aus. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: - ...

