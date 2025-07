Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250707 - 0692 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Versuchter Mord durch Steinwurf - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

Am 07.07.2025 kam es um ca. 11:00 Uhr auf der BAB 5, kurz vor dem Nordwestkreuz, vermutlich von der dortigen S-Bahnbrücke, zu einem Steinwurf auf einen silberfarbenen Skoda, welcher in südliche Richtung fuhr.

Der faustgroße Stein durchschlug hierbei die Windschutzscheibe des Skoda. Nur durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Täter(n) machen können.

Hinweise können per Telefon an die 069/755-51199, per Mail an mordkommission.ppffm@polizei.hessen.de oder jede andere Polizeidienststelle herangetragen werden.

