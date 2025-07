POL-F: 250706- 0689 Frankfurt- Gallus: PKW erfasst E-Scooter - ergänzende Informationen zum Sachverhalt. Bezug zu Meldung 0688

Frankfurt (ots) - (rü) In der heutigen Nacht (06.07.25) erfasste ein PKW in der Mainzer Landstraße auf Höhe der Ludwigstraße gegen 02:35 Uhr zwei E-Scooter, welche mit insgesamt 3 Personen besetzt waren. Eine dieser Personen verstarb infolge der Kollision noch am Unfallort. Der PKW entfernte sich anschließend vom Geschehensort. Die weiteren beiden schwer verletzen Personen wurden zur medizinischen Versorgung in ...

