Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (25.03.2025), in der Zeit von 07.45 Uhr bis 13.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder vor einer Schule in der Peterhofstraße. Bei einem der Räder handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke CUBE. Die beiden Fahrräder waren jeweils mit einem Schloss an einem Fahrradabstellplatz versperrt. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.100 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell