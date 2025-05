Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten und hohen Sachschäden am Sonntag (Foto zum Verkehrsunfall in Cuxhaven im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zu Sonntag (18.05.2025) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Bereich der Abschnede/Ecke Humphry-Davy-Straße in Cuxhaven. Hierbei übersah ein 20-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW VW beim Abbiegen aus bislang unbekannten Gründen den bevorrechtigten PKW BMW eines 36-jährigen Cuxhaveners. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch diese stark beschädigt wurden. Durch den Zusammenstoß wurde der 36-jährige Mann leicht verletzt. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt

++++

Wingst. Gegen 14:00 Uhr kam es auf der Straße Weißenmoor in der Wingst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 57-jähriger Mann aus Wilhelmshaven geriet hierbei nach einem kurzen Regenschauer auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte hierbei im Gegenverkehr mit dem PKW einer 36-jährigen Frau aus Freiburg (Elbe). Durch den Unfall wurden der Motorradfahrer sowie zwei Kinder aus dem PKW (5 und 8 Jahre alt) leicht verletzt. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

++++

Geestland/Sievern. Gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Sieverner Straße, zwischen Langen und Sievern. Ein 80-jähriger Geestländer befuhr mit seinem PKW Ford die Sieverner Straße Richtung Sievern in unsicherer Fahrweise. Dabei kam dieser aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW Mercedes eines 58-jährigen Bremerhaveners. Hierdurch wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

++++

Geestland/Flögeln. Ebenfalls am gestrigen Sonntag, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 85-jähriger Geestländer befuhr mit seinem PKW Opel die Verlängerung des Kirchwegs in Richtung L119, 27624 Geestland, OT Flögeln, und beabsichtigte die L119 zu queren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten PKW Peugeot einer 55-jährigen Geestländerin, welche die L119 in Richtung Neuenwalde befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 55-jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell