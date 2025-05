POL-CUX: Update zur Vermisstenfahndung in Geestland - Junge wohlbehalten in Bremerhaven angetroffen - Danke für die Mithilfe

Cuxhaven (ots) - Sellstedt. Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Geestensether Straße in Sellstedt konnte ein Tatverdächtiger Mann gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und ...

mehr