Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeieinsatz zur Clubhauseröffnung des Bandidos MC in Cuxhaven - Abschlussmeldung

Cuxhaven (ots)

Am Samstag (17.05.2025) fand auf einem Privatgelände im Cuxhavener Ortsteil Altenwalde-Franzenburg eine Veranstaltung eines Motorradclubs statt, die nach polizeilicher Einschätzung Bezüge zum Rockermilieu aufwies. Vor diesem Hintergrund führte die Polizeiinspektion Cuxhaven mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und weiteren Einsatzkräften am Freitag und Samstag umfangreiche Kontrollmaßnahmen durch. Zur Umsetzung wurde im Vorfeld eine Kontrollstelle angeordnet, sodass die Polizei Identitäten feststellen und Personen sowie mitgeführte Sachen durchsuchen konnte.

Insgesamt wurden am Freitag von 16:00-22:00 Uhr und Samstag von 12:00-21:00 Uhr sowie in der Nacht durch mobile Kräfte eine Vielzahl an Fahrzeugen und eine niedrige dreistellige Anzahl an Personen kontrolliert, die dem Rockermilieu zugeordnet werden konnten. Dabei wurden in geringer Anzahl Messer, ein Schlagstock sowie Schlagschutzhandschuhe sichergestellt.

"Der Einsatz verlief absolut störungsfrei. Unsere starke Präsenz setzt ein deutliches Zeichen: Rockerkriminalität wird konsequent bekämpft" so Bastian Schwarzat, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cuxhaven und Gesamteinsatzleiter.

Für die Dauer der Kontrollstelle war die Kreisstraße 9 zwischen Lüdingworth und Franzenburg gesperrt. Die Maßnahme führte lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei zieht eine positive Bilanz des Einsatzes, der aus Sicht der Einsatzleitung störungsfrei und erfolgreich verlief. Die Kontrollmaßnahmen stießen auf breite Akzeptanz in der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell