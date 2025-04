POL-UN: Schwerte - Wohnungsbrand

Kamen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.04.2025 auf 18.04.2025) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich Op de Kümme und Königstraße in Kamen. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger vorwärts in die Straße Op de Kümme gefahren ist. Hierbei handelt es sich um eine Sackgasse, so dass die Sattelzugmaschine die Straße ...

mehr