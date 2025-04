Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kamen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.04.2025 auf 18.04.2025) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich Op de Kümme und Königstraße in Kamen.

Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger vorwärts in die Straße Op de Kümme gefahren ist. Hierbei handelt es sich um eine Sackgasse, so dass die Sattelzugmaschine die Straße augenscheinlich rückwärts wieder verlassen hat. Hierbei touchierte der Auflieger im Kurvenbereich ein Verkehrszeichen und riss dieses aus der Verankerung. Das Verkehrszeichen wurde anschließend mitgeschliffen und blieb mittig der Fahrbahn liegen.

Ein weiteres Verkehrszeichen wurde ebenfalls touchiert. Es wurde hierbei verbogen.

Der flüchtige Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Westicker Straße fort.

Die Beschädigungen wurden um 00:40 Uhr festgestellt.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Sattelzugfahrer.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell