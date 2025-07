Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250707- 0691 Frankfurt- Gallus: PKW erfasst E-Scooter - Bezug zu Meldung 0689 - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am 06.07.2025 kam es auf der Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts auf Höhe der Ludwigstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein schwarzer Toyota Corolla Verso kollidierte gegen 02:35 Uhr mit zwei E-Scootern, welche den dortigen Fahrradstreifen befuhren. Hierbei verstarben zwei Personen, die sich auf dem hinteren der beiden der E-Scooter befanden. Die Person auf dem vorderen E-Scooter wurde schwer verletzt. Der PKW flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Das beschädigte Fahrzeug konnte später in der Straße "Am Römerhof" aufgefunden werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit

1. Wer hat das Unfallgeschehen gesehen und kann Angaben hierzu machen? 2. Wer kann Angaben zu den Fahrzeuginsassen des schwarzen Toyota Corolla Verso machen? 3. Ist der schwarze Toyota Corolla Verso möglicherweise bereits vor dem Unfall im Stadtgebiet oder in der Nähe der Unfallörtlichkeit durch eine auffällige Fahrweise bemerkt worden? 4. Wer kann Angaben zur Phase nach dem Unfall machen (Fluchtweg, Abstellen des stark beschädigten Fahrzeugs etc.)? 5. Gibt es ggfls. Dashcam- oder sonstige Aufnahmen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen könnten?

Hinweise können per Mail an d620-extern.ppffm@polizei.hessen.de gerichtet oder telefonisch unter 069/755-46210 und auch bei jeder anderen Polizeidienststelle hinterlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell