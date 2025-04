Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Ladendiebe erwischt

Am Samstag befanden sich drei Personen in Riedlingen auf Diebestour. Die hatten es auf Sonnenbrillen und Modeschmuck abgesehen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 18 Uhr die 40-Jährige, einen 18-Jährigen sowie einen 44-Jährigen in einem Geschäft in der Daimlerstraße. Sie liefen an den Regalen entlang und suchten sich Sonnenbrillen, ein Paar Ohrringe und einen Duftbaum aus. Die Preisschilder hatten sie entfernt und sich an der Kasse vorbei zum Ausgang begeben. Ohne zu bezahlen wollten sie sich wohl davonschleichen. Mit dem aufmerksamen Ladendetektiv hatte das Trio allerdings nicht gerechnet. Denn der Zeuge sprach die Diebin und die Diebe an und übergab sie der Polizei. Die nahm die weiteren Ermittlungen auf. Auf die Personen kommen nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls zu.

