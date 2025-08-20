FW Alpen: auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel
Datum: 20.08.2025
Uhrzeit: 08:25 Uhr
Einsatzort: Bönninghardter Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Vor Ort war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Zunächst wurde die Einsatzstelle nur durch Polizei und Rettungsdienst abgearbeitet. Aufgrund der großen Menge an ausgelaufenen Betriebsmitteln wurde die Feuerwehr nachträglich hinzugezogen. Nach Absprache mit der Polizei wurde eine Fachfirma zur Beseitigung der Verunreinigung der Fahrbahn angefordert. Die Feuerwehr konnte daraufhin wieder einrücken.
