Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 20.08.2025

Uhrzeit: 08:25 Uhr

Einsatzort: Bönninghardter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Vor Ort war es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Zunächst wurde die Einsatzstelle nur durch Polizei und Rettungsdienst abgearbeitet. Aufgrund der großen Menge an ausgelaufenen Betriebsmitteln wurde die Feuerwehr nachträglich hinzugezogen. Nach Absprache mit der Polizei wurde eine Fachfirma zur Beseitigung der Verunreinigung der Fahrbahn angefordert. Die Feuerwehr konnte daraufhin wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell