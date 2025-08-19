FW Alpen: Nächtlicher Heckenbrand in Menzelen
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand
Datum: 19.08.2025
Uhrzeit: 03:31 Uhr
Einsatzort: Menzelener Feld, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen
Vor Ort brannten ca. fünf Meter Hecke an einem Grundstück. Mit einem sogenannten S-Rohr (Schnellangriff) ging ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Vegetation sowie Wohnbebauung konnte so verhindert werden. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde der gesamte Bereich abschließend kontrolliert. Hierbei gab es keine Feststellungen. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa 30 Minuten beendet.
