Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Nächtlicher Heckenbrand in Menzelen

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand

Datum: 19.08.2025

Uhrzeit: 03:31 Uhr

Einsatzort: Menzelener Feld, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Vor Ort brannten ca. fünf Meter Hecke an einem Grundstück. Mit einem sogenannten S-Rohr (Schnellangriff) ging ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Vegetation sowie Wohnbebauung konnte so verhindert werden. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde der gesamte Bereich abschließend kontrolliert. Hierbei gab es keine Feststellungen. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell