Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann bewirft Fahrzeuge - Polizei sucht Geschädigte

Ein 23-Jähriger hat am Dienstagabend im Stadtgebiet für mehrere Polizeieinsätze gesorgt und unter anderem Flaschen auf Fahrzeuge geworfen. Bereits gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei nach Weingartshof gerufen, wo der 23-Jährige Passanten belästigte. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Kurz nach 22 Uhr fiel der 23-Jährige erneut auf, als er im Bereich des Frauentors vorbeifahrende Fahrzeuge mit Flaschen bewarf und auch auf Fahrzeuge gesprungen sein soll. Die Polizisten nahmen den Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, unter dem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Ob an den Fahrzeugen Sachschaden entstand, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ravensburg bittet weitere Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Nach Drogenkontrolle - 17-Jähriger geht auf Polizisten los

Zivilbeamte des Polizeipräsidiums Einsatz haben am Dienstagnachmittag zusammen mit dem Polizeirevier Ravensburg in der Altstadt Drogenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden sie kurz nach 14.30 Uhr im Bereich des Hirschgrabens auf zwei junge Männer aufmerksam, die mit Marihuana hantierten. Als die Beamten das Duo zusammen mit uniformierten Polizisten kontrollieren wollten, nahmen beide die Beine in die Hand. Sowohl der 17-Jährige als auch sein 18-jähriger Begleiter konnten nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Dabei versuchte der Jugendliche, nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 18-Jährige die Drogen zusammen mit dem 17-Jährigen konsumieren wollte. Er wird daher bei der Staatsanwaltschaft wegen der unerlaubten Abgabe von Cannabis angezeigt. Den Jugendlichen erwarten indes strafrechtliche Konsequenzen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Weingarten

Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen im Berufsverkehr wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 37-jährige Renault-Lenkerin wollte von der Ravensburger Straße nach rechts in die Sauterleutestraße abbiegen. Hierzu musste sie anhalten, um auf dem dortigen Radweg Radfahrer durchfahren zu lassen. Eine nachfolgende gleichaltrige Audi-Fahrerin hielt hinter dem Renault an. Eine dahinter befindliche 43-Jährige erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf. Dabei wurde der Audi auf den Renault aufgeschoben. Die 37-jährige Audi-Fahrerin sowie zwei Mitfahrerinnen im Renault wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 23.000 Euro beziffert. Der Audi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wolfegg

Dreister Ladendieb gelangt zur Anzeige

An Dreistigkeit kaum zu überbieten ist die Tat eines 34-Jährigen, der am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Alttanner Straße mit zwei voll bepackten Einkaufswägen das Weite suchen wollte. Der Ladendieb hatte Waren im Wert mehrerer hundert Euro in die Wägen geladen und scannte an der Selbstbedienungskasse lediglich Produkte im Cent-Bereich. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Dieb aufmerksam und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf. Der 34-Jährige musste die Waren im Geschäft lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Streitsüchtiger 32-Jähriger sorgt für mehrere Polizeieinsätze

In der Arrestzelle des Polizeireviers Wangen hat der Dienstagabend für einen 32-Jährigen geendet, der im Laufe des Abends für mehrere Polizeieinsätze gesorgt hat. Gegen 22 Uhr wurden die Beamten gerufen, weil der 32-Jährige vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße lautstark mit einem 30-Jährigen stritt. Beim Eintreffen der Polizisten hatte sich der Streit gelegt. Nur 15 Minuten später geriet der 32-Jährige ebenfalls in der Bahnhofstraße mit mehreren Jugendlichen aneinander, ging dabei einen 16-Jährigen körperlich an, bedrohte diesen und suchte im Anschluss mit seinem Fahrrad das Weite. Die Beamten konnten den 32-Jährigen wenig später im Rahmen einer Fahndung im Stadtgebiet ohne sein Fahrrad antreffen. Da der Mann deutlich alkoholisiert war und ein Test rund zwei Promille ergab, musste er die Polizisten zur Entnahmen zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Der hoch aggressive 32-Jährige bedrohte und beleidigte die Beamten bei den weiteren Maßnahmen. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Zudem wird er die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung bezahlen müssen.

Kißlegg

Polizei sucht Zeugen zu schwerem Verkehrsunfall auf A 96

Eine 59-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstag kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 schwer verletzt worden. Die Bikerin war mit ihrer Kawasaki kurz nach 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord auf der linken Fahrspur unterwegs. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker übersah die Frau mutmaßlich, als er von der rechten auf die linke Spur wechselte. Dabei touchierte er das Vorderrad der 59-Jährigen, die daraufhin in die Mittelschutzplanke prallte und schwer verletzt liegen blieb. Der Unbekannte, der den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hat, fuhr indes weiter. Ein Rettungshubschrauber brachte die 59-Jährige in eine Klinik. An ihrer Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, ein Abschleppunternehmen lud die Maschine auf. Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 16 Uhr zu einem rund drei Kilometer langen Rückstau. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Lkw oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Leutkirch

In Schlangenlinien auf Autobahn unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Knapp 0,4 Promille hatte ein 53-jähriger Autofahrer intus, der am Dienstagabend gegen 22 Uhr trotz der vergleichsweise niedrigen Alkoholisierung mit deutlichen Schlangenlinien in Richtung Memmingen unterwegs war. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei aufgrund der auffälligen Fahrweise, bei der der 53-Jährige mit seinem grauen Citroen sogar beinahe mit anderen Fahrzeugen kollidiert ist, verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei traf den 53-Jährigen mit seinem Fahrzeug auf einem Rasthof bei Altmannshofen an. Obwohl der gesetzliche Grenzwert bei einem Atemalkoholtest nicht überschritten wurde, war der 53-Jährige Zeugenangaben zufolge nicht mehr fahrtüchtig. Der Mann musste in einem Krankenhaus Blut abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Verkehrspolizei weitere Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Aichstetten

Reifenteile beschädigen Fahrzeuge

Mindestens sechs Fahrzeuge sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 beschädigt worden. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge kam es gegen 4.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten an einem Sattelzug zu einem Reifenschaden, in dessen Folge Reifenteile auf der Fahrbahn liegen blieben. Die Fahrzeuge von sechs nachfolgenden Verkehrsteilnehmern, die über die Teile fuhren, wurden entsprechend beschädigt. Die Verkehrspolizei Kißlegg bittet weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell