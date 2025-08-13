Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen-Gutenstein

Geld aus Selbstbedienungskasse gestohlen

Aus der Kasse an einem Blumenfeld zum Selberpflücken nahe der L 277 bei Dietfurth haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag das Bargeld gestohlen. Sie brachen das Schloss des Behältnisses auf und nahmen das Geld an sich. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Unachtsam rückwärts gefahren - Unfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und rund 14.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Schloßbergstraße. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge setzte die 32-jährige Fahrerin eines Dacia gegen 14.45 Uhr ihr Fahrzeug unachtsam zurück, da sie Bekannte am Fahrbahnrand erblickt hatte. Hierbei fuhr sie wuchtig auf einen hinter ihr befindlichen VW auf. Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigem Stand blieben sowohl die Fahrzeuglenkenden als auch mehrere Mitfahrende in beiden Fahrzeugen unverletzt.

