Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schild beschädigt und davongefahren

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen eine Seniorin, die am Montagvormittag in der Schmeier Straße beim Ausparken das Schild einer Bushaltestelle beschädigt hat. Nach Angaben einer Zeugin stieg die ältere Frau aus, begutachtete den Schaden, der sich an ihrem Pkw und am umgeknickten Verkehrszeichen auf jeweils rund 500 Euro belaufen dürfte, und fuhr anschließend davon. Um die Schadensregulierung und Unfallaufnahme kümmerte sie sich dabei nicht unverzüglich. Anhand ihres Kennzeichens machten die Beamten die Unfallverursacherin zwischenzeitlich ausfindig und zeigen sie nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an.

Meßkirch

Unfallflucht nach Parkrempler - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Audi in der Grabenbachstraße verursacht und anschließend Unfallflucht begangen. Zwischen 11 Uhr und 11.45 Uhr touchierte der Unbekannte am Montagvormittag den auf einem Parkplatz abgestellten Wagen am Fahrzeugheck und kümmerte sich danach nicht um die Schadensregulierung. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet Personen, die den Parkrempler möglicherweise beobachtet haben, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Herbertingen

Oldtimer angefahren - Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bahnhofstraße bittet das Polizeirevier Bad Saulgau um etwaige Zeugenhinweise. Ein Unbekannter touchierte vermutlich bei Ein- oder Ausparken einen abgestellten Opel-Oldtimer und suchte anschließend das Weite, ohne die Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Fahrzeug stillgelegt

Den Wagen einer 30-Jährigen haben Beamte der Verkehrspolizei nach einer Kontrolle am Montagmittag aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wurde aufgrund seines Zustandes einer Prüfstelle vorgeführt, die über ein Dutzend Mängel bestätigte. Neben erheblichem Ölverlust, diversen Mängeln an der Beleuchtung und abgefahrenen Reifen war auch die Bremswirkung der Feststellbremse praktisch nicht mehr vorhanden. Die Kennzeichen des Wagens wurden sichergestellt, auf die Fahrerin kommt nun ein Bußgeld zu.

