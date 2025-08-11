PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.08.2025
Sigmaringen, Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) (ots)
Tatverdächtiger nach Haftbefehl festgenommen
Wegen mehrerer Delikte ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 39-Jährigen, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hatte gegen den dringend Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls Anfang Juli in einem Drogeriemarkt in Balingen beantragt. Zudem werden dem 39-Jährigen unter anderem ein versuchter Diebstahl aus einem Pkw in Sigmaringen sowie ein größerer Parfumdiebstahl aus einem Drogeriemarkt in Pfullendorf zur Last gelegt. Nachdem der algerische Staatsangehörige zunächst untergetaucht war, wurde er nun bei einer Personenkontrolle von Beamten der Bundespolizei festgenommen.
